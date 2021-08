Finale del lancio del disco femminile – Daisy Osakue termina al 12° posto

(Di lunedì 2 agosto 2021) La lanciatrice delazzurra,, non è riuscita a ripetere l’incredibile prestazione della gara di qualificazione elaal 12°. Le condizioni climatiche non sono state le più favorevoli e la gara è anche stata temporaneamente sospesa a causa della pioggia battente. Al rientro sulla pedana,ha lanciato due nulli, non riuscendo a migliorare il suo primoda 59,97.chiude al 12°; cosa ha detto dopo la ...

Advertising

Eurosport_IT : VANESSAAAAA SEI NELLA STORIAAAA! ?????? Con il punteggio di 14.200 l'azzurra, a 30 anni e alla sua quarta Olimpiade,… - Eurosport_IT : Ci sei arrivata dritta al cuore: siamo incantati! ?????? L'esercizio che è valso a Vanessa Ferrari l'argento nella f… - Eurosport_IT : Durante la finale femminile del trampolino da 3m c'è qualcuno che lavora all'uncinetto: è l'oro olimpico Tom Daley… - TheHeckReaction : RT @Eurosport_IT: VANESSAAAAA SEI NELLA STORIAAAA! ?????? Con il punteggio di 14.200 l'azzurra, a 30 anni e alla sua quarta Olimpiade, sale s… - Bordnassela : Se penso che hanno fatto spostare la finale del volley donne a domenica, convinte di poterci arrivare le padroni di… -

Ultime Notizie dalla rete : Finale del

...hanno lasciato stamani stesso l'isola a bordotraghetto di linea diretto a Porto Empedocle, altri 80, invece, saranno imbarcati stasera sul Cossyra. Per entrambi i gruppi la destinazioneè ......e Kaddari che hanno guadagnato un pass per le semifinali in attesa di Nadia Battocletti in... Terzo gradinopodio occupato dalla giapponese, e paladina di casa, Murakami, e dalla russa ...Lunedì ricco di laziali alle Olimpiadi. Dopo la qualificazione di Gaia Sabbatini nei 1500 (leggi), toccava alla qualificazione di Roberta Bruni (Carabinieri) nell’asta e alla semifinale di Davide Re ( ...L'azzurra, che a 30 anni disputa la sua quarta Olimpiade, ha chiuso la finale del corpo libero con il punteggio di 14.200 alle spalle dell'americana Jade Carey, oro con 14.366 ...