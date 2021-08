FIFA 22, le nuove mosse: dal Four Touch Turn allo Scoop Turn Fake (Di lunedì 2 agosto 2021) Gli appassionati di gaming che amano il calcio (tra cui tanti giocatori esports) hanno già provveduto a cerchiare di rosso la data del 1 ottobre, giorno in cui uscirà ufficialmente FIFA 22 su PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC, Steam e Nintendo Switch. Tra i tanti dettagli che stanno trapelando in queste settimane sul nuovo capitolo del famosissimo gioco di calcio, sono molto interessanti le informazioni appena confermate da EA Sports sui comandi da eseguire per realizzare le quattro nuove mosse abilità. Tra queste, abbiamo il Four Touch Turn, che si ... Leggi su esports247 (Di lunedì 2 agosto 2021) Gli appassionati di gaming che amano il calcio (tra cui tanti giocatori esports) hanno già provveduto a cerchiare di rosso la data del 1 ottobre, giorno in cui uscirà ufficialmente22 su PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC, Steam e Nintendo Switch. Tra i tanti dettagli che stanno trapelando in queste settimane sul nuovo capitolo del famosissimo gioco di calcio, sono molto interessanti le informazioni appena confermate da EA Sports sui comandi da eseguire per realizzare le quattroabilità. Tra queste, abbiamo il, che si ...

Advertising

Tigro94lola : RT @esports247_it: VPG, quante novità in vista di Fifa 22: tanti addii, tante nuove squadre ed una competizione al massimo - VPG_Italy : RT @esports247_it: VPG, quante novità in vista di Fifa 22: tanti addii, tante nuove squadre ed una competizione al massimo - Carmine_Vpg : RT @esports247_it: VPG, quante novità in vista di Fifa 22: tanti addii, tante nuove squadre ed una competizione al massimo - esports247_it : VPG, quante novità in vista di Fifa 22: tanti addii, tante nuove squadre ed una competizione al massimo… - GiocareOra : Il trailer di gioco di FIFA 22 mostra le nuove funzionalità -