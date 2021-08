Fidanzati 30enni travolti da un’auto Sono morti sul colpo | arrestato il 23enne alla guida

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 2 agosto 2021) La strada si prende due vite. Nella serata di ieri, due ragazzialle porte di Carpaneto in provincia di Piacenza. Le vittime avevano 27 e 30 anni. Si chiamavano Sonia Tosi e Daniele Zanrei. Erano in sella a una vespa quando son statidache procedeva a gran velocità.dell’auto un, arresto per omicidio stradale su disposizione del pm Daniela DI Girolamo. Ancora tutta da verificare la dinamica. Sul caso indagano i carabinieri di Carpaneto al comando del maresciallo Giuseppe Alfieri, cheintervenuti sul ...