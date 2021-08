Festival Dante 700, incontro con Enrico Castelli Gattinara (Di lunedì 2 agosto 2021) Venerdì 6 luglio alle ore 17,30 presso il Castello di Porciano si terrà un nuovo incontro per il Festival "Dante700" organizzato dal Comune di Pratovecchio e Stia. L'ospite sarà il Professor Enrico ... Leggi su lanazione (Di lunedì 2 agosto 2021) Venerdì 6 luglio alle ore 17,30 presso il Castello di Porciano si terrà un nuovoper il700" organizzato dal Comune di Pratovecchio e Stia. L'ospite sarà il Professor...

Advertising

zazoomblog : Festival Dante 700 incontro con Enrico Castelli Gattinara - #Festival #Dante #incontro #Enrico - Nazione_Arezzo : Festival Dante 700, incontro con Enrico Castelli Gattinara - GiovMareggini : MARTEDÌ 3 8 '21 ore 21.15 L'UOMO CHE CAMMINA. NON FESTIVAL DI SACRO E NATURA CASTELLO DI FELINA (RE) “A proposito d… - Grazia_MB : RT @vittoriale: Mogol sarà in scena col pianista Gioni Barbera il 4 agosto alle 21.30 con racconti e canzoni dal vivo su Battisti e altri s… - Meta_Morgan : RT @vittoriale: Mogol sarà in scena col pianista Gioni Barbera il 4 agosto alle 21.30 con racconti e canzoni dal vivo su Battisti e altri s… -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Dante Festival Dante 700, incontro con Enrico Castelli Gattinara ...si terrà un nuovo incontro per il Festival "Dante700" organizzato dal Comune di Pratovecchio e Stia. L'ospite sarà il Professor Enrico Castelli Gattinara che presenterà il suo libro "Come Dante può ...

Il Paradiso di Dante: OPV e Anagoor per i 700 anni del Sommo Poeta Il Paradiso di Dante è una produzione dell' OPV , in collaborazione con OperaEstate Festival Veneto , all'interno del quale lo spettacolo sarà eseguito in Prima Nazionale giovedì 2 settembre, e ...

Festival Dante 700, incontro con Enrico Castelli Gattinara La Nazione Il Jazz in piazza del Ravello Festival 2021, ecco tutti gli appuntamenti Il cartellone della 69esima edizione del Ravello Festival ideato da Alessio Vlad riserva agli ospiti della Città della Musica un mese di agosto anche all’insegna del jazz. Saranno quattro le date in ...

Ravello, torna il jazz in piazza: ad agosto 4 appuntamenti imperdibili Il cartellone della 69esima edizione del Ravello Festival ideato da Alessio Vlad riserva agli ospiti della Città della Musica un mese di agosto anche all'insegna del jazz. Saranno quattro le date in P ...

...si terrà un nuovo incontro per il"Dante700" organizzato dal Comune di Pratovecchio e Stia. L'ospite sarà il Professor Enrico Castelli Gattinara che presenterà il suo libro "Comepuò ...Il Paradiso diè una produzione dell' OPV , in collaborazione con OperaEstateVeneto , all'interno del quale lo spettacolo sarà eseguito in Prima Nazionale giovedì 2 settembre, e ...Il cartellone della 69esima edizione del Ravello Festival ideato da Alessio Vlad riserva agli ospiti della Città della Musica un mese di agosto anche all’insegna del jazz. Saranno quattro le date in ...Il cartellone della 69esima edizione del Ravello Festival ideato da Alessio Vlad riserva agli ospiti della Città della Musica un mese di agosto anche all'insegna del jazz. Saranno quattro le date in P ...