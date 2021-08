Ferrari | Ho gareggiato provando molto dolore

Advertising

shelbys__ : RT @itselits: L'argento di Vanessa Ferrari vuol dire anche che, se Simone biles avesse gareggiato, lei sarebbe comunque salita sul podio, q… - itselits : L'argento di Vanessa Ferrari vuol dire anche che, se Simone biles avesse gareggiato, lei sarebbe comunque salita su… - alicxee_ : RT @cipercepiamo: vanessa Ferrari. 30 anni. ha gareggiato contro ragazze tra i 16 ed i 20 anni. ha vinto un argento che doveva essere un or… - Mestanaccount1 : RT @cipercepiamo: vanessa Ferrari. 30 anni. ha gareggiato contro ragazze tra i 16 ed i 20 anni. ha vinto un argento che doveva essere un or… - leggediuniverso : RT @cipercepiamo: vanessa Ferrari. 30 anni. ha gareggiato contro ragazze tra i 16 ed i 20 anni. ha vinto un argento che doveva essere un or… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari gareggiato

Vanessaargento nel corpo libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020 commenta così il suo risultatoSu queste note hasia in finale sia nella qualificazione, dove aveva ottenuto il miglior ... Nella lunga carriera di Vanessa, c'è spazio fatalmente anche per qualche momento buio. Il ...Vanessa Ferrari ce l'ha fatta (SPECIALE TOKYO 2020): a quasi 31 anni, un'età in cui nella ginnastica artistica si è “in pensione” da un pezzo a causa della straordinaria difficoltà nel mantenersi ad a ...Medaglia d'argento per Vanessa Ferrari nel corpo libero: la ginnasta ha staccato le rivali Melinkova e Murakami, entrambe con 14.166.