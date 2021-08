Fedez | il mistero dello «spoilerino» sul nuovo disco dedicato anche a Chiara Ferragni e Vittoria

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 2 agosto 2021) Quanto ci sia di vero, nella pioggia di tweet che Fedez ha poi cancellato, non è dato sapersi. Sabato, però, il cantante ha deciso di pubblicare online diversi post, per rimpiazzarli poi con un laconico «Non avete visto nulla». Tra la miriade di stati, qualcuno aveva a che fare con il privato, qualcun altro con il pubblico. «Spoilerino vero: ho chiuso il disco, che è insolitamente venuto bene», ha scritto online Fedez, o chi per lui abbia voluto fargli un qualche scherzo. «Ho scritto una canzone per la mia bimba e una per mia moglie che mi fa piangere, una canzone dove mi prendo qualche querela. Anzi, forse due o tre», ha compulsato online il rapper, che nel 2019, pochi mesi dopo la nascita del suo Leone, ha pubblicato Prima di ogni cosa – un brano intimo, le cui parole, se unite alle tante utilizzate per sensibilizzare il pubblico sui temi più caldi dell’attualità, sembrano legittimare l’esistenza di nuova musica, che sia insieme frutto dell’armonia familiare e del credo politico.