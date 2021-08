Fariba Tehrani di Nuovo in Ospedale: Malesseri Dopo l’Isola dei Famosi! (Di lunedì 2 agosto 2021) Fariba Tehrani torna in Ospedale Dopo diversi problemi avuti nell’ultimo periodo. Dopo l’Isola dei Famosi, la madre di Giulia Salemi non si è mai ripresa completamente, ed ora racconta anche la sua pessima esperienza all’Ospedale di Piacenza. Ecco il racconto… Fariba Tehrani è stata una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi di quest’anno. La madre di Giulia Salemi è stata particolarmente apprezzata ed amata dal pubblico, che l’ha sostenuta fino alle ultime puntate. Ora, però, come sta documentando sui social, le cose ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 2 agosto 2021)torna indiversi problemi avuti nell’ultimo periodo.dei Famosi, la madre di Giulia Salemi non si è mai ripresa completamente, ed ora racconta anche la sua pessima esperienza all’di Piacenza. Ecco il racconto…è stata una delle protagoniste deldei Famosi di quest’anno. La madre di Giulia Salemi è stata particolarmente apprezzata ed amata dal pubblico, che l’ha sostenuta fino alle ultime puntate. Ora, però, come sta documentando sui social, le cose ...

Advertising

PasqualeMarro : #FaribaTehrani portata d’urgenza in ospedale. Le condizioni - zazoomblog : Fariba Tehrani: l’incubo in ospedale ed il post dedicato alla figlia Giulia - #Fariba #Tehrani: #l’incubo… - blogtivvu : Fariba Tehrani in ospedale: “Non capiscono cosa ho”, la mamma di Giulia Salemi sta ancora male dopo l’Isola… - zazoomblog : Fariba Tehrani in ospedale: ancora problemi di salute dopo lIsola - #Fariba #Tehrani #ospedale: #ancora - LaMammaN1 : -