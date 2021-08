“Facevo l’amore dietro le quinte”: dichiarazione shock dell’ex star di Amici (Di lunedì 2 agosto 2021) Bomba a luci rosse sulla scuola di Amici di Maria De Filippi: “Facevo l’amore in camerino e dietro le quinte”, lo dichiara l’ex star del programma. Negli anni la scuola di Amici ci ha fatto capire come non bisogna per forza esser in gara in un talent per scalare i gradini della popolarità. Lo “staff L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 2 agosto 2021) Bomba a luci rosse sulla scuola didi Maria De Filippi: “in camerino ele”, lo dichiara l’exdel programma. Negli anni la scuola dici ha fatto capire come non bisogna per forza esser in gara in un talent per scalare i gradini della popolarità. Lo “staff L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

BADU____ : RT @O_Strunz: Non per sminuire la medaglia d’oro di Jacobs, ma quando ero ragazzo in 9.80 ci facevo l’amore compresa la sigaretta fumata fa… - taukai : RT @O_Strunz: Non per sminuire la medaglia d’oro di Jacobs, ma quando ero ragazzo in 9.80 ci facevo l’amore compresa la sigaretta fumata fa… - O_Strunz : Non per sminuire la medaglia d’oro di Jacobs, ma quando ero ragazzo in 9.80 ci facevo l’amore compresa la sigaretta… - grooving975 : RT @BADU____: Non per sminuire la medaglia d’oro di Jacobs, ma quando ero ragazzo in 9.80 ci facevo l’amore compresa la sigaretta fumata fa… - LordSyrio : 'Mi fai sesso!' - Lo facevo quando ero single. Fare sesso è una cosa, fare l'amore è altro! #tellonym -

Ultime Notizie dalla rete : Facevo l’amore Romina Carrisi: “L’amore? Ho trovato un biglietto davanti alla porta di casa… Quando facevo… Il Fatto Quotidiano