Fabrizio Frizzi, l'omaggio da brividi di Milano: grandissima emozione (Di lunedì 2 agosto 2021) Un grande omaggio a distanza di 3 anni dalla sua morte: Milano ricorda così il compianto conduttore Fabrizio Frizzi A Milano è atteso un nuovo grande progetto intitolato al compianto conduttore Fabrizio Frizzi. Si tratta di una struttura d'accoglienza per i genitori di bambini ricoverati in ospedale, lontano dai propri luoghi di residenza, che si L'articolo proviene da Inews.it.

