F1, ricorso Aston Martin contro la penalità per Vettel: per il momento Sainz di nuovo giù dal podio (Di lunedì 2 agosto 2021) Il Gran Premio di Ungheria di Formula 1 sembra non finire mai. Con il ricorso dell'Aston Martin, annunciato e ora effettivo, contro la squalifica inflitta a Sebastian Vettel a causa dell'impossibilità riscontrata da un commissario di gara nell'estrarre, come da regolamento, almeno un litro di benzina dalla vettura del tedesco al traguardo, l'ex Ferrari per il momento torna sul secondo gradino del podio e così Hamilton slitta in terza posizione, con Sainz giù dal podio e a scalare tutti gli altri rispetto all'ordine di arrivo comunicato ...

