Ex elicotterista ucciso nel Napoletano: si esclude pista camorristica (Di lunedì 2 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNon escludono alcuna pista, anche se sembrerebbe esclusa quella che porta alla camorra, le indagini sull’omicidio di Domenico Giordano, l’incensurato di 74 anni, ucciso ieri sera, a colpi d’arma da fuoco, a Lettere. Le vittima, un elicotterista della Guardia di Finanza (e non dell’Aeronautica come riferito in precedenza), è stato raggiunto da tre colpi d’arma da fuoco. Per fare luce sull’accaduto, sulla dinamica e sul movente, sono al lavoro i carabinieri di Castellammare di Stabia (Napoli) coordinati dalla Procura di Torre Annunziata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNon escludono alcuna, anche se sembrerebbe esclusa quella che porta alla camorra, le indagini sull’omicidio di Domenico Giordano, l’incensurato di 74 anni,ieri sera, a colpi d’arma da fuoco, a Lettere. Le vittima, undella Guardia di Finanza (e non dell’Aeronautica come riferito in precedenza), è stato raggiunto da tre colpi d’arma da fuoco. Per fare luce sull’accaduto, sulla dinamica e sul movente, sono al lavoro i carabinieri di Castellammare di Stabia (Napoli) coordinati dalla Procura di Torre Annunziata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

repubblica : Lettere, ex elicotterista ucciso in auto mentre tornava a casa - anteprima24 : ** Ex #Elicotterista ucciso nel #Napoletano: si esclude pista camorristica ** - agro24tw : Lettere. Ucciso un ex elicotterista dell’Aeronautica - Gazzettino : Napoli, ucciso 73enne incensurato in auto: era un ex elicotterista dell'Aeronautica - rebeccalandi88 : Napoli, ucciso 73enne incensurato in auto: era un ex elicotterista dell'Aeronautica -