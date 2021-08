Eutanasia legale, superate 320mila firme per il referendum (Di lunedì 2 agosto 2021) Il Comitato promotore del referendum per l’Eutanasia legale rende noto di aver superato con le sole firme raccolte ai tavoli (alle quali andranno aggiunte quelle raccolte nei Comuni) quota 320mila firme, delle 500.000 necessarie per convocare il referendum. “Mentre in Spagna si inizia ad applicare la legge sull’Eutanasia – dichiara Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni -, in Italia il Parlamento ha già insabbiato il testo di legge di recepimento della sentenza ‘Cappato-Antoniani’ della Corte costituzionale sull’aiuto alla morte ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 2 agosto 2021) Il Comitato promotore delper l’rende noto di aver superato con le soleraccolte ai tavoli (alle quali andranno aggiunte quelle raccolte nei Comuni) quota, delle 500.000 necessarie per convocare il. “Mentre in Spagna si inizia ad applicare la legge sull’– dichiara Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni -, in Italia il Parlamento ha già insabbiato il testo di legge di recepimento della sentenza ‘Cappato-Antoniani’ della Corte costituzionale sull’aiuto alla morte ...

fattoquotidiano : Eutanasia legale, raccolte oltre 320mila firme per il referendum. Aderiscono anche i sindaci di 78 città - robertosaviano : Su 'Leggermente fuori fuoco' (@7corriere) una foto che lascia poco spazio all'immaginazione. Serve a sostenere la c… - fattoquotidiano : Eutanasia legale, la raccolta firme a favore del referendum raggiunge le 250mila firme. Cappato: “Straordinaria par… - cicciodevilla : RT @Adnkronos: Marco #Cappato: 'E' un risultato straordinario, destinato a crescere nelle prossime settimane'. #eutanasialegale https://t.c… - vogheranews : #VOGHERA 02/08/2021: #REFERENDUM. #EutanasiaLegale. 4 appuntamenti per firmare in città. Abolizione #caccia. Firme… -