Eutanasia legale | superate 320mila firme per il referendum

Cappato: "E' un risultato straordinario, destinato a crescere nelle prossime settimane" Il Comitato promotore del Referendum per l'rende noto di aver superato con le sole firme raccolte ai tavoli (alle quali andranno aggiunte quelle raccolte nei Comuni) quota 320mila firme, delle 500.000 necessarie per convocare ...Sono oltre 320mila le firme raccolte ai tavoli - alle quali bisognerà sommare quelle raccolte dai Comuni - per il referendum sull', già molto più della metà delle 500mila necessarie per convocare la consultazione popolare . Il Referendum per l'- sostenuto anche dal Fatto Quotidiano - è promosso ...Raggiunta quota 320mila firme per il referendum sull'eutanasia legale. "È un risultato straordinario" afferma Marco Cappato ...Il Comitato promotore del Referendum per l’Eutanasia Legale rende noto di aver superato con le sole firme raccolte ai tavoli (alle quali andranno aggiunte quelle raccolte nei Comuni) quota 320mila fir ...