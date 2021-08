robertosaviano : Su 'Leggermente fuori fuoco' (@7corriere) una foto che lascia poco spazio all'immaginazione. Serve a sostenere la c… - fattoquotidiano : Eutanasia legale, la raccolta firme a favore del referendum raggiunge le 250mila firme. Cappato: “Straordinaria par… - _arianna : Eutanasia legale: “Sono malata di sclerosi multipla grave. Voglio ancora vivere, ma voglio anche sapere di poter mo… - fattoquotidiano : Eutanasia legale, raccolte oltre 320mila firme per il referendum. Aderiscono anche i sindaci di 78 città - tweetgarbato : RT @CaputaLuca: Superate le 320.000 firme sul referendum eutanasia legale. Lo renderemo noi questo paese più civile. @EutanaSiaLegale @mar… -

Ultime Notizie dalla rete : Eutanasia legale

More Diritti, Marco Cappato: "Raccogliamo le firme per il referendum" Approfondimenti Defibrillatori ovunque: adesso c'è la legge Dieta e alimentazione Menta piperita: benefici e ...... proposte legislative a favore die suicidio assistito. Non manca, però, un forte ...Mancino " mentre la soppressione di un bimbo perché imperfetto o Down è assolutamente legittima e? ...Mercoledì 4 agosto ad Arcola in viale della Repubblica di fronte al parcheggio, sarà presente un gazebo dove sarà possibile firmare per due referendum. Liberi di scegliere non se vivere o morire, ques ...L’associazione Luca Coscioni invita a firmare la proposta di referendum per abrogare parzialmente la norma penale che impedisce l’introduzione dell’eutanasia legale in Italia. Cittadini e turisti di..