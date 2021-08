Estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali fra Gioia del Colle e Palagianello: arrestato 31enne Esecuzione di pene concorrenti (Di lunedì 2 agosto 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella mattinata odierna, nel corso di un predisposto servizio, i militari della Stazione CC. di Palagianello hanno tratto in arresto un 31enne del posto, in Esecuzione del provvedimento di Esecuzione di pene concorrenti emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Taranto. Il predetto dovrà espiare la pena di anni 4, mesi 8 e giorni 9 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa perché ritenuto colpevole del reato di atti persecutori, Estorsione, maltrattamenti in famiglia e ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 2 agosto 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella mattinata odierna, nel corso di un predisposto servizio, i militari della Stazione CC. dihanno tratto in arresto undel posto, indel provvedimento didiemesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Taranto. Il predetto dovrà espiare la pena di anni 4, mesi 8 e giorni 9 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa perché ritenuto colpevole del reato di atti persecutori,ine ...

NoiNotizie : Estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali fra Gioia del Colle (#Bari) e Palagianello (#Taranto): a… - GiornaleLORA : Indagato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione arresti domiciliari per un 19enne - CosenzaChannel : Nei guai un 25enne di #Cosenza, accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni dei genitori. Ecco le… - RCN_101 : #Cosenza, #maltrattamentiinfamiglia ed estorsione: 25enne allontanato dalla casa familiare - cschannel_news : Cosenza, maltrattamenti in famiglia ed estorsione: 25enne arrestato -