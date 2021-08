Estate in diretta, la madre di Jacobs confessa: ‘Da bambino non stava mai fermo’ (Di lunedì 2 agosto 2021) Intervistata da Estate in diretta, Viviana Masini ha raccontato qualche aneddoto sul figlio Jacobs: “Gli ho fatto praticare tanti sport” Lunedì 2 agosto 2021 a Estate in diretta, programma condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini, è stata intervistata la madre di Marcell Jacobs, Viviana Masini. A poche ore dall’emozione della premiazione della medaglia d’oro ai 100 metri di atletica, la donna ha raccontato qualche aneddoto sul figlio da bambino. “Da bambino non stava mai fermo, rigirava in continuazione nel letto” ha ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 2 agosto 2021) Intervistata dain, Viviana Masini ha raccontato qualche aneddoto sul figlio: “Gli ho fatto praticare tanti sport” Lunedì 2 agosto 2021 ain, programma condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini, è stata intervistata ladi Marcell, Viviana Masini. A poche ore dall’emozione della premiazione della medaglia d’oro ai 100 metri di atletica, la donna ha raccontato qualche aneddoto sul figlio da. “Danonmai fermo, rigirava in continuazione nel letto” ha ...

