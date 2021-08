Era sulla cresta dell’onda e poi non l’abbiamo vista più: dov’è finita Anna Maria Barbera (Di lunedì 2 agosto 2021) , la famosa comica e cabarettista. È stata una delle comiche più amate del programma Zelig: le sue gag hanno divertito milioni di telespettatori. Ricordate la mitica Sconsolata? A vestire i suoi panni è stata Anna Maria Barbera, uno dei volti L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 2 agosto 2021) , la famosa comica e cabarettista. È stata una delle comiche più amate del programma Zelig: le sue gag hanno divertito milioni di telespettatori. Ricordate la mitica Sconsolata? A vestire i suoi panni è stata, uno dei volti L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

gennaromigliore : Nonostante i maldestri tentativi di ostruzionismo dei ministri 5S, trovato accordo unanime in Cdm sulla… - marcodimaio : L'accordo raggiunto sulla #Giustizia in Cdm conferma la chiusura dell'era del giustizialismo, del processo infinito… - carlaruocco1 : Grazie a @GiuseppeConteIT è stata trovata l'intesa sulla riforma della #giustizia. Non si può cedere sul regime spe… - exlwaysyou : RT @jjustfede_00_: riepilogo: rebecca tempo fa si era schierata da parte di due ragazzi che buttavano merda sulla syco e simon, la syco fal… - breakbleheaven_ : RT @jjustfede_00_: riepilogo: rebecca tempo fa si era schierata da parte di due ragazzi che buttavano merda sulla syco e simon, la syco fal… -