Equitazione, Olimpiadi Tokyo: alla Gran Bretagna il completo a squadre, solo settima l’Italia (Di lunedì 2 agosto 2021) Va alla Gran Bretagna la gara di completo a squadre, specialità dell’Equitazione, con la formazione d’oltremanica capace di trionfare nella gara olimpica al termine di una prova sontuosa, completando con appena 86.30 penalità complessive, chiudendo ampiamente in testa alla classifica. Grande mattatore Oliver Townend, favorito anche per la competizione individuale, che in sella a Bellaghmor Class ha chiuso con 27.60 penalità, compiendo un errore nel salto. Argento all’Australia di Andrew Hoy, con 100.20 penalità, mentre a completare il podio c’è la Francia, ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) Vala gara di, specialità dell’, con la formazione d’oltremanica capace di trionfare nella gara olimpica al termine di una prova sontuosa, completando con appena 86.30 penalità complessive, chiudendo ampiamente in testaclassifica.de mattatore Oliver Townend, favorito anche per la competizione individuale, che in sella a Bellaghmor Class ha chiuso con 27.60 penalità, compiendo un errore nel salto. Argento all’Australia di Andrew Hoy, con 100.20 penalità, mentre a completare il podio c’è la Francia, ...

