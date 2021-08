Equitazione, finale salto ostacoli individuale: orario e diretta streaming Tokyo 2020 con Bordone (Di lunedì 2 agosto 2021) L’orario e la diretta tv delle finali maschili del salto con gli ostacoli individuale per quanto riguarda l’Equitazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Susanna Bordone sogna in grande dopo aver superato delle qualificazioni tutt’altro che banali. L’azzurra non vuole mettersi limiti e proseguire nel migliore dei modi la propria rassegna a cinque cerchi. SEGUI IL LIVE SU SPORTFACE diretta TV E streaming – Le finali hanno inizio è alle ore 13:45 di lunedì 2 agosto e saranno visibili in ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) L’e latv delle finali maschili delcon gliper quanto riguarda l’ai Giochi Olimpici di. Susannasogna in grande dopo aver superato delle qualificazioni tutt’altro che banali. L’azzurra non vuole mettersi limiti e proseguire nel migliore dei modi la propria rassegna a cinque cerchi. SEGUI IL LIVE SU SPORTFACETV E– Le finali hanno inizio è alle ore 13:45 di lunedì 2 agosto e saranno visibili in ...

