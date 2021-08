Episodi di violenza a Salerno, Piero De Luca: “Aumentare gli sforzi” (Di lunedì 2 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Gli Episodi di violenza, disordini e danneggiamenti registrati ultimamente in città, soprattutto nell’area della c.d. movida, non possono lasciarci indifferenti” Così in una nota l’on. Piero De Luca che aggiunge: “Ne ho parlato con il Sig. Prefetto, sempre molto attento e sensibile a queste problematiche, insieme alle forze dell’ordine. Il mio è un appello per uno sforzo supplementare -spiega il deputato Dem-affinché si faccia tutto il possibile non solo per individuare e sanzionare gli autori di azioni intollerabili, ma anche per rafforzare la collaborazione istituzionale così da ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Glidi, disordini e danneggiamenti registrati ultimamente in città, soprattutto nell’area della c.d. movida, non possono lasciarci indifferenti” Così in una nota l’on.Deche aggiunge: “Ne ho parlato con il Sig. Prefetto, sempre molto attento e sensibile a queste problematiche, insieme alle forze dell’ordine. Il mio è un appello per uno sforzo supplementare -spiega il deputato Dem-affinché si faccia tutto il possibile non solo per individuare e sanzionare gli autori di azioni intollerabili, ma anche per rafforzare la collaborazione istituzionale così da ...

Ultime Notizie dalla rete : Episodi violenza Taranto: 47enne arrestato per resistenza dalla Polizia di Stato Nella mattina di ieri, la Sala Operativa riceve la segnalazione di aiuto per una serie di episodi di violenza e minaccia e continue richieste di denaro nei confronti di un'anziana signora di 84 anni. ...

Polizia di Stato "Latina arrestato stalker. Infatti la vittima descriveva il verificarsi di reiterati episodi di violenza fisica e verbale nei propri confronti, protrattisi durante tutto il periodo di convivenza con l'arrestato (circa nei ...

Tav, Lamorgese: "Inaccettabili episodi di gravissima violenza" TGCOM Aggredisce i poliziotti: arrestato 47enne tarantino I poliziotti della Squadra Volante hanno arrestato un tarantino di 47 anni per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nella mattina di ieri, la Sala Operativa ha ricevuto la segnalazione di aiuto ...

Strage di Bologna: Sassoli (Parlamento Ue), “la violenza non è mai stata la risposta così come l’oblio non è la soluzione” "Giustizia, libertà e democrazia sono i valori fondanti delle nostre società e che società saremo se ci accontentassimo di quello che sembra essere ma non è? Quello che è successo a Bologna è una stra ...

