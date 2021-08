Enrico Caruso | storia di un’arte straordinaria e impalpabile

(Di lunedì 2 agosto 2021) Prestante, occhi neri da napoletano passionale, voce di tenore timbrata e penetrante – il suo punto di forza –, magnetica presenza scenica: questo fu, trionfatore nei teatri italiani e del mondo, dall’Italia agli Stati Uniti, dal Sudamerica all’Egitto alla Russia. Era nato il 25 febbraio 1873, da una famiglia del popolo. Ebbe una formazione musicale più da dilettante che da professionista: cantava nelle chiese, nei salotti; lo studio serio, severo, rigoroso venne in seguito e portò a maturazione le enormi doti naturali, conferendo al giovane artista tecnica e stile inconfondibili. Debuttò nei teatri di Napoli e Caserta fra il 1895 e il 97 in ...

news_mondo_h24 : Cent’anni fa moriva Enrico Caruso, il grande tenore partenopeo - MuseoMav : RT @VicinanzaL: Il #2agosto 1921 muore a Napoli il tenore Enrico Caruso, figlio del popolo, il più grande, il più moderno, il più amato. Do… - UbaldoLorenzo : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani #2agosto 1921 muore Enrico Caruso, uno dei tenori italiani più grandi e amati. Cento anni dalla scompa… - Erianna171 : RT @crucant: #LaLuceDelSole a #SalaLettura L'aurora di bianco vestita Già l'uscio dischiude al gran sol; Di già con le rosee sue dita… - _PuntoZip_ : La Rai ricorda Enrico Caruso – La programmazione a 100 anni dalla scomparsa del grande tenore -

... una rosa per la giovane moglie - Accadde oggi 1921 muore il tenore- Scoperte 1970 Prima tessera a microprocessore (Smart Card) Link SponsorizzatoCento anni fa, come oggi, a soli quarantotto anni moriva a Napoli il tenore per eccellenza:. Era nato nella Metropoli partenopea il 27 febbraio 1873 in una famiglia numerosa e fin da bambino cantare era la cosa che più gli piaceva. Grazie al Rev. Giuseppe Bronzetti, parroco ...Facebook Shares Il Duomo di Taormina ospiterà questa sera (lunedì 2 agosto), alle ore 20 e 30, il primo concerto della quinta stagione del Mythos Opera Festival, rassegna operistica dedicata quest’ann ...Il 2 agosto 1971 si spegneva nella sua Napoli il maestro Enrico Caruso. E' stato uno dei più grandi tenori di sempre. Aveva 48 anni.