Advertising

fattoquotidiano : Rischia di passare sotto silenzio la nuova pratica di giustizia fai da te inaugurata dall’Eni con la richiesta, ind… - ioloraccolgo : Eni: nuova scoperta a olio nell'offshore messicano - LogToGreen : Eni: nuova scoperta a olio nell'offshore messicano - PierreDBorrelli : RT @MilanoFinanza: Nuova scoperta nell'offshore messicano per Eni - MilanoFinanza : Nuova scoperta nell'offshore messicano per Eni -

Ultime Notizie dalla rete : Eni nuova

Agenzia ANSA

ha annunciato unascoperta a olio nelle sequenze del Miocene Superiore del prospetto esplorativo denominato Sayulita, situato nelle acque medio - profonde del Blocco 10, nel bacino di ...annuncia unascoperta di petrolio nell'offshore messicano, nelle sequenze del Miocene Superiore del prospetto esplorativo denominato Sayulita , situato nelle acque medio - profonde del ...Le stime preliminari indicano che la nuova scoperta nel pozzo esplorativo Sayulita-1 EXP può contenere tra 150 e 200 milioni di barili al giorno in posto. Segue quella realizzata nel 2020 con il pozzo ...Quale miglior luogo del Tempio della Velocità per provare la gamma sportiva di Hyundai. Ecco come si sono comportate le Hyundai i20 N e i30 N tra le curve di Monza, con un ospite d’eccezione.