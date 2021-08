Empoli, annullata l’amichevole contro la Carrarese di mercoledì 4 agosto (Di lunedì 2 agosto 2021) Casi di Covid negli scorsi giorni, la voglia di evitare rischi, un derby che non si giocherà. L’Empoli ha annunciato di aver annullato l’amichevole contro la Carrarese, originariamente in programma mercoledì 4 luglio nell’ambito del precampionato estivo delle due squadre. Dunque per i ragazzi di Andreazzoli viene a mancare una buona occasione per mettere ulteriori minuti sulle gambe in vista della nuova stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) Casi di Covid negli scorsi giorni, la voglia di evitare rischi, un derby che non si giocherà. L’ha annunciato di aver annullatola, originariamente in programma4 luglio nell’ambito del precampionato estivo delle due squadre. Dunque per i ragazzi di Andreazzoli viene a mancare una buona occasione per mettere ulteriori minuti sulle gambe in vista della nuova stagione. SportFace.

L'Atalanta invece è rimasta a Bergamo e ha battuto il Pordenone di Serie B, così come l'Empoli, in Toscana, rifilandone nove al Valdinievole Montecatini, formazione di Serie D.

