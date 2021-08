Elio Germano ricorda Libero De Rienzo e si commuove: “Era il Mozart degli attori, metteva il dolore al servizio di quello che faceva…” (Di lunedì 2 agosto 2021) “Il dolore e l’amore devono sempre confrontarsi, con Picchio ne abbiamo parlato tante volte, con discussioni che non finivano mai e dove, come sa chiunque abbia parlato con Picchio, c’era un’allegra competitività, una voglia di non dire mai una parola banale, questo è quello che ci porteremo per sempre”. Inizia così il discorso di Emanuele Trevi all’evento organizzato da I ragazzi del Cinema America. Siamo a Roma, piazza San Cosimato e lo scrittore ricorda Libero De Rienzo, scomparso a 44 anni. Trevi continua: “Mi è capitato in questi giorni di vincere un premio importante, lo Strega, e ti arrivano tanti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) “Ile l’amore devono sempre confrontarsi, con Picchio ne abbiamo parlato tante volte, con discussioni che non finivano mai e dove, come sa chiunque abbia parlato con Picchio, c’era un’allegra competitività, una voglia di non dire mai una parola banale, questo èche ci porteremo per sempre”. Inizia così il discorso di Emanuele Trevi all’evento organizzato da I ragazzi del Cinema America. Siamo a Roma, piazza San Cosimato e lo scrittoreDe, scomparso a 44 anni. Trevi continua: “Mi è capitato in questi giorni di vincere un premio importante, lo Strega, e ti arrivano tanti ...

Advertising

FQMagazineit : Elio Germano ricorda Libero De Rienzo e si commuove: “Era il Mozart degli attori, metteva il dolore al servizio di… - dZORcI06wpRHd0P : @balc_anus Fiorello e Elio Germano - EleonoraDAmore : Serata per Libero De Rienzo, Elio Germano non trattiene la commozione: “Era il Mozart degli attori”… - glooit : Serata per Libero De Rienzo, Elio Germano non trattiene la commozione: “Era il Mozart degli attori” leggi su Gloo… - lluanall4 : Roma, l'omaggio a Libero De Rienzo del Cinema America. Elio Germano si commuove: 'Era il Mozart deg… -