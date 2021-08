Elettra Lamborghini incinta? La foto in vacanza non lascia dubbi (Di lunedì 2 agosto 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Elettra Lamborghini incinta? La foto sui social fa pensare ed esplodono i commenti dei fan: “Saluti da noi tre…”. Elettra Lamborghini è incinta? La foto sui social fa pensare e si scatenano i commenti dei fan alla foto: la cantante è in vacanza con il marito in Grecia. Da tempo il mondo del gossip ipotizza Leggi su youmovies (Di lunedì 2 agosto 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.? Lasui social fa pensare ed esplodono i commenti dei fan: “Saluti da noi tre…”.? Lasui social fa pensare e si scatenano i commenti dei fan alla: la cantante è incon il marito in Grecia. Da tempo il mondo del gossip ipotizza

