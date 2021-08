Effetto Delta nelle Marche: in 10 giorni raddoppiati i ricoveri negli ospedali (Di lunedì 2 agosto 2021) ANCONA In dieci giorni raddoppiano i pazienti Covid negli ospedali e i positivi in rianimazione passano da tre a sei nello stesso periodo. La quarta ondata del virus con la combinazione della variante ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 2 agosto 2021) ANCONA In dieciraddoppiano i pazienti Covide i positivi in rianimazione passano da tre a sei nello stesso periodo. La quarta ondata del virus con la combinazione della variante ...

Advertising

infoitscienza : Variante Delta, Iss: «Maschi tra 10 e 39 anni più contagiati delle femmine è effetto Europei di calcio» - Il… - infoitinterno : Effetto variante Delta anche sulle vacanze: gli italiani tendono a riprogrammare oa cancellare le ferie - maurovotta : @Samir_Madani dal lato opposto abbiamo la cina che sta applicando restrizioni per effetto delta - GufoItaliano : In pratica la variante Delta non esiste. È semplicemente un primo effetto ADE - AntiPUDE : @makecazzneso Perchè quest'anno la variante delta è più contagiosa, e perchè facciamo molti più tamponi un anno fa.… -