Edilizia USA, spese per costruzioni in recupero ma sotto attese (Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – Recuperano le spese per costruzioni in USA nel mese di giugno. Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio americano, si porta a 1.552,2 miliardi di dollari registrando un aumento dello 0,1% dopo il -0,2% di maggio (rivisto da -0,3%). Il dato risulta tuttavia ancora inferiore alle stime degli analisti che erano per una salita dello 0,4%. Su base annua si è visto invece un incremento dell’8,2%. Tra le costruzioni private, le cui spese sono salite dello 0,4% a 1.215,1 miliardi di dollari, quelle di tipo residenziale sono aumentate dell’1,1% a 763,4 miliardi di dollari. La spesa in ambito pubblico ha ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – Recuperano leperin USA nel mese di giugno. Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio americano, si porta a 1.552,2 miliardi di dollari registrando un aumento dello 0,1% dopo il -0,2% di maggio (rivisto da -0,3%). Il dato risulta tuttavia ancora inferiore alle stime degli analisti che erano per una salita dello 0,4%. Su base annua si è visto invece un incremento dell’8,2%. Tra leprivate, le cuisono salite dello 0,4% a 1.215,1 miliardi di dollari, quelle di tipo residenziale sono aumentate dell’1,1% a 763,4 miliardi di dollari. La spesa in ambito pubblico ha ...

Edilizia USA, spese per costruzioni in recupero ma sotto attese
Recuperano le spese per costruzioni in USA nel mese di giugno. Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio americano, si porta a 1.552,2 miliardi di dollari registrando un aumento dello 0,1% dopo il - 0,2% di maggio (rivisto da - 0,...

