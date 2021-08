Ecobonus auto, al via oggi i nuovi incentivi: come funzionano le prenotazioni (Di lunedì 2 agosto 2021) Partono oggi 2 agosto le prenotazioni degli incentivi per l’acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni, previsti dal decreto Sostegni bis. Dalle 10 di oggi è possibile prenotare i bonus per l’acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni fino a 135 g/km di CO2, con e senza rottamazione, direttamente sulla piattaforma del Ministero dello Sviluppo economico. Tra qualche giorno, dal 5 agosto, potranno essere richieste le agevolazioni per i veicoli commerciali e speciali. Ecobonus, come funziona la prenotazione Dalle 10 di oggi è possibile ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 2 agosto 2021) Partono2 agosto ledegliper l’acquisto diveicoli a basse emissioni, previsti dal decreto Sostegni bis. Dalle 10 diè possibile prenotare i bonus per l’acquisto diveicoli a basse emissioni fino a 135 g/km di CO2, con e senza rottamazione, direttamente sulla piattaforma del Ministero dello Sviluppo economico. Tra qualche giorno, dal 5 agosto, potranno essere richieste le agevolazioni per i veicoli commerciali e speciali.funziona la prenotazione Dalle 10 diè possibile ...

