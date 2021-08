“È disgustoso” Baby George | William e Kate furiosi Stavolta col principino “si è oltrepassato ogni limite”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 2 agosto 2021) Momento di grande nervosismo nella famiglia reale e in particolare per il principee sua moglieMiddleton. La rabbia sarebbe esplosa a causa di una situazione che riguarda il figlio, ovvero il principe. Ciò che è stato fatto in questi giorni avrebbe fatto innervosire non poco i genitori, che mai si sarebbero aspettati di dover assistere a scene simili. E non sappiamo se ci saranno conseguenze dure nei prossimi giorni, con la possibilità che i due coniugi possano adire vie legali. Nell’ultimo compleanno del principe, la famiglia reale ha rispettato la tradizione delle foto ufficiali poi ...