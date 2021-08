È arrivato il momento di fermare gli sbarchi, l’ultimatum di Salvini a Draghi (Di lunedì 2 agosto 2021) Senza un deciso cambio di rotta del Viminale sul tema, la Lega potrebbe anche decidere di togliere la fiducia all’esecutivo Le gestione dei flussi migratori continua ad essere un tema molto caldo all’interno della maggioranza di governo. Salvini ha lanciato a Draghi un ultimatum: il problema dell’aumento degli sbarchi va risolto entro il mese di L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 2 agosto 2021) Senza un deciso cambio di rotta del Viminale sul tema, la Lega potrebbe anche decidere di togliere la fiducia all’esecutivo Le gestione dei flussi migratori continua ad essere un tema molto caldo all’interno della maggioranza di governo.ha lanciato aun ultimatum: il problema dell’aumento degliva risolto entro il mese di L'articolo proviene da Consumatore.com.

Ultime Notizie dalla rete : arrivato momento IN PIAZZA, NOI C'ERAVAMO (di Clara Carluccio e Matteo Fais) Invece, successivamente, è arrivato il turno di una ragazza, più nuda che vestita, con fare da ... Va bene, ammettiamo per un momento di essere noi gli ignoranti. I favorevoli al green pass potrebbero, ...

Come il RdC ti spazza via l'assegno di divorzio ...dice in sostanza che l'assegno viene calibrato sulla base delle condizioni che ci sono al momento ... In un caso arrivato davanti al Tribunale il giudice ha rifiutato a una signora l'assegno divorzile ...

Esg, è arrivato il momento della S. Ecco i quattro pilastri della tassonomia sociale Il Sole 24 ORE NEL VOLLEY, SARÀ ITALIA-SERBIA Burgo e Genzo in semifinale sui 200 m e 1000 m nel K1. Male il tiro a segno. L'Italvolley perde con Usa e trova i campioni del mondo ai quarti. Alle 11 la finale del corpo libero con Vanessa Ferrari ...

Green pass, nuovo decreto in arrivo. Novità e cosa cambia dal 6 agosto Green pass anche per treni, aerei, traghetti, scuola e lavoro? Si decide questa settimana. Cosa succede dal 6 agosto e cosa aspettarsi dal nuovo decreto in arrivo.

