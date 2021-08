Dopo l'oro di Jacobs Malagò ha chiesto lo ius soli sportivo: ecco di che cosa si tratta (Di lunedì 2 agosto 2021) Il senso è riconoscere proprio lo sport come veicolo di integrazione dei nuovi arrivati. L'idea è questa: un immigrato, anche se non ancora in possesso della cittadinanza italiana, possa essere ... Leggi su globalist (Di lunedì 2 agosto 2021) Il senso è riconoscere proprio lo sport come veicolo di integrazione dei nuovi arrivati. L'idea è questa: un immigrato, anche se non ancora in possesso della cittadinanza italiana, possa essere ...

