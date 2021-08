Dopo il disastro Lombardia col Covid, Fontana parla ancora di velocità lombarda (Di lunedì 2 agosto 2021) “L’uomo più veloce del mondo è di Desenzano del Garda. È destino della Lombardia far correre l’Italia sempre più forte”. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana scrive un post sul successo di Marcell Jacobs che ha vinto la finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Una soddisfazione immensa per il 26enne che ha sbriciolato un record incredibile. Una vittoria che indubbiamente ci rende tutti orgogliosi, in primis come italiani. Qualcuno però dovrebbe spiegare a Fontana, o al suo social media manager, che il paragone tra la regione Lombardia e il primato di Jacobs è un azzardo non da ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 agosto 2021) “L’uomo più veloce del mondo è di Desenzano del Garda. È destino dellafar correre l’Italia sempre più forte”. Il presidente della RegioneAttilioscrive un post sul successo di Marcell Jacobs che ha vinto la finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Una soddisfazione immensa per il 26enne che ha sbriciolato un record incredibile. Una vittoria che indubbiamente ci rende tutti orgogliosi, in primis come italiani. Qualcuno però dovrebbe spiegare a, o al suo social media manager, che il paragone tra la regionee il primato di Jacobs è un azzardo non da ...

