Domani a Palazzo Fruscione la lectio “Forever Punk” e la proiezione del film “Sid&Nancy”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 2 agosto 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – Continuano gli appuntamenti della rassegna “Racconti del Contemporaneo – V edizione – Ildel Sogno” organizzata per la mostra-evento “Stories from the rooms”.(martedì 3 agosto 2021), alle ore 19.30, nella sala talk allestita aci sarà la” con Lucio Spaziante, docente di Semiotica presso “Alma Mater Studiorum” dell’Università di Bologna, e Manolo Farci, docente di Sociologia della comunicazione e dei media digitali presso l’Università di Urbino “Carlo Bo”. La premessa sarà a cura ...