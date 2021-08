Discarica di Albano, arrivato il primo camion dei rifiuti a Roncigliano (FOTO) (Di lunedì 2 agosto 2021) E’ arrivato in questi minuti il primo camion dei rifiuti alla Discarica di Albano che torna così ufficialmente in funziona. Stando alle ordinanze di Roma il sito ospiterà fino a circa 1.100 tonnellate al giorno. Sul posto stamattina tantissimi i cittadini intervenuti in presidio, tra cui il Sindaco e il Vicesindaco di Albano. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 agosto 2021) E’in questi minuti ildeialladiche torna così ufficialmente in funziona. Stando alle ordinanze di Roma il sito ospiterà fino a circa 1.100 tonnellate al giorno. Sul posto stamattina tantissimi i cittadini intervenuti in presidio, tra cui il Sindaco e il Vicesindaco di. su Il Corriere della Città.

