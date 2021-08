Diritti tv campionato Primavera: triennio 2021-2024 a Sportitalia (Di lunedì 2 agosto 2021) La Lega Serie A ha annunciato che i Diritti tv del campionato Primavera, per il triennio 2021-2024, sono stati assegnati a Sportitalia La Lega Serie A ha annunciato che i Diritti televisivi del campionato Primavera, per il triennio 2021-2024, sono stati assegnati a Sportitalia. L’emittente televisiva, come è accaduto anche negli ultimi anni, continuerà così a trasmettere in chiaro i match delle stagioni 2021/22, 2022/23 e ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021) La Lega Serie A ha annunciato che itv del, per il, sono stati assegnati aLa Lega Serie A ha annunciato che itelevisivi del, per il, sono stati assegnati a. L’emittente televisiva, come è accaduto anche negli ultimi anni, continuerà così a trasmettere in chiaro i match delle stagioni/22, 2022/23 e ...

Advertising

tvdellosport : ?? SPORTITALIA Per il settimo anno consecutivo, #Sportitalia sarà la casa del campionato #Primavera1: la Lega Calc… - Fantacalciok : Campionato Primavera 2021/2022, diritti tv assegnati a Sportitalia - footballmilan : Sportitalia si è presa tutti i diritti del campionato primavera, coppa italia e super coppa italia per i prossimi a… - danielecaputo : RT @tvdellosport: ?? SPORTITALIA Per il settimo anno consecutivo, #Sportitalia sarà la casa del campionato #Primavera1: la Lega Calcio ha… - Filo2385Filippo : RT @tvdellosport: ?? SPORTITALIA Per il settimo anno consecutivo, #Sportitalia sarà la casa del campionato #Primavera1: la Lega Calcio ha… -