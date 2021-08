Diretta Ferrari d'argento nella ginnastica artistica Storica prima medaglia a 30 anni alle Olimpiadi (Di lunedì 2 agosto 2021) La prima medaglia della tredicesima giornata di Giochi Olimpici di Tokyo 2020 è firmata ginnastica artistica femminile, dove la 30enne Vanessa Ferrari ha riscritto la storia della disciplina azzura ... Leggi su leggo (Di lunedì 2 agosto 2021) Ladella tredicesima giornata di Giochi Olimpici di Tokyo 2020 è firmatafemminile, dove la 30enne Vanessaha riscritto la storia della disciplina azzura ...

Advertising

SassuoloUS : Al Tardini è iniziata l’amichevole col Parma (diretta TV su @skysport - canale 202)! Ecco la formazione neroverde… - laureasenzalae : mi ricordo nel 2017 di aver visto in diretta l’infortunio su questa diagonale, tutti davano Vanessa per finita, e i… - sandrobocchio : E #Rai2 riesce a perdersi l'annuncio in diretta dell'argento di Ferrari perché deve mandare in onda gli irrinunciab… - beasenzadante : Vista in diretta Vanessa Ferrari e che orgoglio questo argento ?? - infoitsport : Diretta Vanessa Ferrari, la finale del corpo libero: l'azzurra cerca una medaglia da sogno alle Olimpiadi -