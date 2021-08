Diario di bordo da Tokyo 2020: da Jacobs a Ferrari passando per Tamberi (Di lunedì 2 agosto 2021) DA Tokyo – ALESSANDRO NIZEGORODCEW Questo Diario di bordo parte da lontano, da quei 10 incredibili minuti in cui l’Italia ha conquistato le medaglie d’oro di Tamberi e Jacobs. E arriva sino al meraviglioso argento di Vanessa Ferrari, con una coda notevole dedicata alla prima vera cena fuori qui in Giappone. E allora, rewind… Io, fermo col computer in mano collegato al Wi-Fi di uno dei pullman al MTM (da dove partono tutti i pullman qui a Tokyo). Tamberi ha vinto. L’ho visto sul primo pullman. Ma il secondo pullman parte tra 28 minuti. Ho perso quello ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) DA– ALESSANDRO NIZEGORODCEW Questodiparte da lontano, da quei 10 incredibili minuti in cui l’Italia ha conquistato le medaglie d’oro di. E arriva sino al meraviglioso argento di Vanessa, con una coda notevole dedicata alla prima vera cena fuori qui in Giappone. E allora, rewind… Io, fermo col computer in mano collegato al Wi-Fi di uno dei pullman al MTM (da dove partono tutti i pullman qui a).ha vinto. L’ho visto sul primo pullman. Ma il secondo pullman parte tra 28 minuti. Ho perso quello ...

Advertising

Alenize82 : Oggi il diario di bordo da #Tokyo2020 è anche scritto. Non posso non partire dalla serata giapponese di ieri con… - __itsmenoe : Matteo Pessina piuttosto che fare il diario di bordo FATTI ME - maledettojimin : Giorno 1 - diario di bordo - chiarakalos : RT @tweet_thevalley: il diario di bordo di pessina rega IL DIARIO DI BORDO DI PESSINA REGA io sono ancora ferma lì ?? - aboutross : RT @tweet_thevalley: il diario di bordo di pessina rega IL DIARIO DI BORDO DI PESSINA REGA io sono ancora ferma lì ?? -