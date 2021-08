Di nuovo | ancora | sui morti da vaccino

Leggi su butac

(Di lunedì 2 agosto 2021) Nel cercare di terrorizzare coloro che hanno dubbi sui vaccini si muovono in tanti. A me fa arrabbiare quando a farlo sono soggetti che lavorando in qualche modo col pubblico dovrebbero essere i primi a vaccinarsi, e invece sono in rete a fare i disinformatori seriali. Come l’operatrice socio-assistenziale che qualche anno fa ha aperto un blog che ho inserito proprio oggi in Black List. Ma non è della signora o del suo blog che voglio parlarvi. Bensì di questo post, generato da un articolo apparso anche sul blog in questione: Lo so, voi che leggete BUTAC con regolarità non avete alcun bisogno che rispieghi concetti già espressi più volte, ma specie negli ultimi tempi sono svariati i ...