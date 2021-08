Derubata la mamma di Cranio Randagio | l’appello per riavere le foto del figlio

(Di lunedì 2 agosto 2021) Carlotta Mattiello, madre del cantanteè statadel portafoglio a Roma, ora chiede al ladro di restituirle almeno ladelche non c’è più Carlotta e suoVittorio in arte(facebook)Era a cena fuori con una sua amica a Roma Carlotta Mattiello,del noto rapper– alias Vittorio Bos Andrei – morto nel 2016 a soli 22 anni, quando ha sentito qualcuno avvicinarsi alla sua sedia e correre via in monopattino qualche istante dopo. La ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Derubata mamma

La Gazzetta di Modena

... a Giugno, Secondo Casadei, Romagna mia e io: in viaggio consulle tracce di un genio ... Allerta meteo Gialla anche per il 27 luglio - FOTOe aggredita 82enne in centro storico a Piacenza ...Tra questi oggetti dal grande valore affettivo, come la catenina dellascomparsa e le fedi nuziali dei suoceri. Una giornata davvero difficile quella di mercoledì per la famiglia: "...«Mi faccia vedere dove ha gli ori: è lo Stato che glielo chiede». E fa una razzia approfittando della sua debolezza ...VIGONZA. Ladri in casa del pensionato morto, la nipote che lo veglia li mette in fuga. C’è anche l’abitazione di Flavio Canato tra quelle prese di mira l’altra notte a Perarolo. A Canato, spirato merc ...