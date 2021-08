Del Genio: "Diamo il giusto valore alla vittoria del Napoli, il motivo" (Di lunedì 2 agosto 2021) Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma 'Radio Goal' per commentare la vittoria del Napoli sul Bayern Monaco. Queste le sue parole: "Per entrambe le squadre nel primo tempo c'erano in campo 6-7 titolari e il Napoli ha tenuto botta mantenendo lo 0-0. Possiamo dire che nei primi 45' è stata una partita vera. Invece, nel secondo tempo il Bayern ha cambiato praticamente tutti, i bavaresi in campo non avevano nessun calciatore che giocherà davvero una partita della prossima stagione. C'erano calciatori che saranno ceduti e molti giovani, per ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 2 agosto 2021) Il giornalista Paolo Delha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kissnel corso del programma 'Radio Goal' per commentare ladelsul Bayern Monaco. Queste le sue parole: "Per entrambe le squadre nel primo tempo c'erano in campo 6-7 titolari e ilha tenuto botta mantenendo lo 0-0. Possiamo dire che nei primi 45' è stata una partita vera. Invece, nel secondo tempo il Bayern ha cambiato praticamente tutti, i bavaresi in campo non avevano nessun calciatore che giocherà davvero una partita della prossima stagione. C'erano calciatori che saranno ceduti e molti giovani, per ...

