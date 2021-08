Ddl Zan, Renzi ci riprova: domani ultima mediazione al Senato (Di lunedì 2 agosto 2021) “Approviamo subito il disegno di legge Zan e non trasciniamolo sfinito in autunno”, è il mantra di Italia Viva che, secondo fonti Iv, tornerà alla carica sul Ddl domani alla conferenza dei capigruppo in Senato, fissata per le 14.30. “Per risolvere l’impasse sul disegno di legge - si legge in una nota - i Renziani continuano a provare con l’offensiva dell’intesa: l’idea è portare a casa la legge prima della pausa estiva calendarizzando subito il ddl in aula. I Renziani vorrebbero arrivare a un’intesa proponendo il cosiddetto Lodo Faraone-Unterberger, ovvero un accordo preventivo sui punti più contestati del provvedimento, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 agosto 2021) “Approviamo subito il disegno di legge Zan e non trasciniamolo sfinito in autunno”, è il mantra di Italia Viva che, secondo fonti Iv, tornerà alla carica sul Ddlalla conferenza dei capigruppo in, fissata per le 14.30. “Per risolvere l’impasse sul disegno di legge - si legge in una nota - iani continuano a provare con l’offensiva dell’intesa: l’idea è portare a casa la legge prima della pausa estiva calendarizzando subito il ddl in aula. Iani vorrebbero arrivare a un’intesa proponendo il cosiddetto Lodo Faraone-Unterberger, ovvero un accordo preventivo sui punti più contestati del provvedimento, ...

Advertising

borghi_claudio : Per i giornali di oggi in piazza del Popolo per la #manif28luglio c'era qualche decinaia di persone ?? Se fosse stat… - davidefaraone : Avete notato come sia scandalosamente calato il silenzio sul ddl Zan? Prima un appello al giorno, adesso il silenzi… - davidefaraone : Così come Speranza stava per pubblicare un libro quando ancora la pandemia imperava, ora Zan preannuncia l’uscita d… - FabrizioSorre12 : RT @HuffPostItalia: Ddl Zan, Renzi ci riprova: domani ultima mediazione al Senato - davocearispetto : La discussione in Senato si fa sempre più difficile mentre le celeb italiane continuano il loro appello.… -