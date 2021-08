DC3 | il nuovo one-shot dagli autori di The Promised Neverland

(Di lunedì 2 agosto 2021) I creatori di The, Kaiu Shirai e Posuka Demizu, propongono una nuova opera one-su Shonen Jump, a tema fantascientifico, DC3. Sta per nascere ununiverso narrativo? Intelligenza artificiale e androidi: questo il tema di DC3, la one-firmata Shirai e Demizu, pubblicata su Shonen Jump questa settimana. Il duo diche ci ha portato The, sempre tra le pagine di Jump, sembra intenzionato a voler continuare la collaborazione, e magari portare nuovi titoli. Di recente, Shueisha aveva pubblicato ...

Tom's Hardware Italia

La serie manga The Promised Neverland di Kaiu Shirai e Posuka Demizu ha goduto di un epilogo inedito, intitolato Dreams Come True, presentato in occasione della mostra espositiva che si è tenuta a Tok ...