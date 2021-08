Dalla nutria al procione | la carica degli animali ‘alieni’ d’Europa

(Di lunedì 2 agosto 2021) Lae ilsono sbarcati da tempo in Italia, ma non sono gli unici a preoccupare l’Europa. C’è il cane, piccolo onnivoro notturno originario della Siberia sudorientale, che si è adattato a meraviglia nell’Europa Centrale e Settentrionale. C’è il cervo muntjak, cheCina sudorientale e da Taiwan è venuto a scorrazzare, e ad abbaiare (è anche detto ‘barking deer’, letteralmente cervo latrante), nei boschi del Regno Unito. Persino il coati rosso, un procionide, dalle foreste pluviali del Sudamerica si è trasferito a Maiorca, nelle Baleari, a fare la bella vita. Non manca un’anatra tuffatrice ...

Ultime Notizie dalla rete : Dalla nutria

Adnkronos

...in mezzo alla strada e ha abbattuto un uomo che lo ha aggredito dopo essersi visto minacciato... Ma vuoi mettere con la foto della simpaticae di quel tenerone del cinghiale? Allora ...... così come per il Piano di controllo del cinghiale, è stato istituito un Tavolo di lavoro tra associazioni agricole, venatorie e, per quanto attiene la, l'ANBI, coordinatoRegione. Il ...La nutria e il procione sono sbarcati da tempo in Italia, ma non sono gli unici a preoccupare l'Europa. C'è il cane procione, piccolo onnivoro notturno originario della Siberia sudorientale, che si è ...“500 mila euro per il 2021 e 1 milione di euro per il 2022: sono le risorse che la Regione Lombardia stanzierà per contrastare la proliferazione delle nutrie” lo ...