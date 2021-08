Dal Bayern all’Arsenal | tutti su Renato Sanches Ma il Lille chiede 35 milioni

(Di lunedì 2 agosto 2021) No, non è un flashback del 2016. Dopo Euro 2020, il centrocampista della Nazionale portogheseresta uno degli oggetti pregiati del mercato: come riporta L’Equipe, sono quattro i top club europei che hanno messo gli occhi sul giocatore: le inglesi Liverpool e Arsenal, gli spagnoli del Barcellona e ilMonaco, che decise di investire sul classe 1997 nel 2016 dopo la rassegna continentale giocata da protagonista. Il, che ha aperto ad un addio del portoghese, ha fissato il prezzo a 35. Nell’ultima stagioneha vinto due trofei ...

Ultime Notizie dalla rete : Dal Bayern

Commenta per primo Dopo David Alaba , il Real Madrid prepara un altro colpo a zeroMonaco : l'obiettivo è Leon Goretzka , che secondo Bild e As può arrivare in Spagna nel 2022, alla scadenza del contratto.Gli ottimi risultati nelle amichevoli estive, con il grande tris rifilato alMonaco come fiore all'occhiello, non devono distogliere il Napoli da ciò che serve ...alla formula propostaNapoli ...Quattro top club europei su Renato Sanches: Bayern Monaco, Liverpool, Arsenal e Barcellona. Il Lille chiede 35 milioni, i dettagli ...L'amichevole contro il Bayern Monaco, ha dato buoni segnali a Luciano Spalletti, di come il suo Napoli stia prendendo forma ...