Daisy Osakue | chi è | età | storia | padre | Instagram | fidanzato | quando gareggia alle Olimpiadi l’atleta italiana nella finale del lancio del disco

(Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo le due medaglie d’oro di Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs e l’argento appena ottenuto da Veronica Ferraridi ginnastica artistica,13 sarà il turno dipronta per ildel. Ma chi è? Conosciamola meglio! View this post onA post shared byCacao(@: chi è, età, carriera, ...

Advertising

Eurosport_IT : UN LANCIO DA RECORD, SUPER DAISY OSAKUE ???????? La discobola azzurra strappa il pass per la finale eguagliando il re… - Coninews : Che brava Daisy! ?????? Con la straordinaria misura di 63,66 Daisy #Osakue eguaglia il record italiano ???? del lancio… - LaStampa : Tokyo, il programma del 2 agosto. L’Italia sogna un’altra notte magica con Vanessa Ferrari e Daisy Osakue - CorriereCitta : Daisy #Osakue: chi è, età, storia, padre, Instagram, fidanzato, quando gareggia alle Olimpiadi l'atleta italiana ne… - efdiegi : Daisy Osakue che fangirla Jacobs e Tamberi dagli spalti è tutto #tokyo2020 #ItaliaTeam -

Ultime Notizie dalla rete : Daisy Osakue

Oggi, lunedì 2 agosto, i riflettori sono puntati su. Alle 13 l'atleta moncalierese va a caccia di una medaglia nel lancio del disco dopo aver eguagliato, durante le qualificazione, il record italiano (63,66 metri) di Agnese Maffeis a ...... dopo mezzogiorno il via alle gare della sessione serale di atletica con quattro azzurri in finale:nel disco, Ahmed Abdelwahed e Ala Zoghlami nei 3000 siepi, Nadia Battocletti nei 5000 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.42: C'è ancora tanta, tantissima Italia questo pomeriggio allo stadio Olimpico di Tokyo. Dopo i due fantastici ori di ieri, anche oggi non ci sarà gara se ...Solo quarta la staffetta 4×100 misti mista che però stabilisce un nuovo record italiano. Gli azzurri del basket ai quarti di finale, nei 100 m record italiano di Jacobs. (LaPresse) Si arricchisce anco ...