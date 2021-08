Da Elton John a Madonna | le reazioni del mondo della musica alle frasi omofobe del rapper DaBaby

(Di lunedì 2 agosto 2021) Forse, non è poi così conosciuto in Italia. Ma le polemiche che l’hanno investito in questi giorni l’hanno sicuramente reso più tristemente famoso. Il giovane, che ha debuttato nel 2019 con l’album Baby on Baby e vanta collaborazioni con Megan Thee Stallion, Post Malone, Lizzo e Lil Nas X, si è ritrovato al centro del ciclone dopo alcunepronunciate sul palco del festival Rolling Loud la scorsa settimana. Durante la sua performance, infatti, ha incitato il pubblico ad accedere le torce dei propri telefoni “se non vi siete presentati qui oggi con l’Hiv, l’Aids o una di quelle malattie sessualmente trasmissibili che ti ...

TGCOM

I suoi commenti hanno attirato le critiche di, Madonna , Questlove e Dua Lipa , che ha prima postato una dichiarazione sui social e poi, secondo quanto riferito, rimosso il remix di ...... davanti a classici come "Say Say Say" di Michael Jackson e Paul McCartney, "The boy is Mine" di Brandy & Monica e "Don't Go Breaking My Heart" di& Kiki Dee. Compie quaranta anni "Endless ...Durante un concerto l’artista DaBaby si è lasciato andare a dichiarazioni irrispettose su Hiv e comunità Lgbt+. Durissime le reazioni del mondo della musica, compresa la sua esclusione dai festival Lo ...Dopo Jennifer Lopez anche Elton John e suo marito David Furnish sono sbarcati a Portofino durante le loro vacanze in yacht. Coloratissimo come sempre il "Rocketman", 74 anni, ha esibito un look florea ...