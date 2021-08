Da El Paso all’Oro, Marcel Jacobs nella leggenda (Di lunedì 2 agosto 2021) La finale dei 100 metri delle Olimpiadi ha parlato italiano per la prima volta nella sua storia. Marcell Jacobs ha conquistato la medaglia d’Oro, al termine di una gara che – per la seconda volta nello spazio di poche ore – ha fatto segnare il nuovo record europeo sulla distanza: 9’’80. Un traguardo incredibile, che L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 2 agosto 2021) La finale dei 100 metri delle Olimpiadi ha parlato italiano per la prima voltasua storia.ha conquistato la medaglia d’Oro, al termine di una gara che – per la seconda volta nello spazio di poche ore – ha fatto segnare il nuovo record europeo sulla distanza: 9’’80. Un traguardo incredibile, che L'articolo

Advertising

carlodilonardo : Repetita iuvant. Per i salviniani all’ascolto, Jacobs ha la cittadinanza italiana, in quanto nato a El Paso , da ma… - carlodilonardo : A proposito, per i salviniani all’ascolto, Jacobs ha la cittadinanza italiana, in quanto nato a El Paso , da madre… -