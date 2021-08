(Di lunedì 2 agosto 2021) Arriva un ordine di pasta e il braccio robotico entra in azione al ristorante Roboeatz di Riga, in Lettonia. Dopo cinque minuti, il piatto bollente è pronto per essere servito. Il locale fondato nel ...

Affaritaliani : Cucina robotica, un nuovo futuro per il fast food -

askanews

Quindi, fondamentalmente la nostra è unacompletamente autonoma"."Con questo sistema possiamo sostituire almeno tre persone, nel migliore scenario anche cinque lavoratori in". ...... che diventeranno chef o star della. Il robot sostituirà quei lavori a bassa retribuzione che la maggior parte delle persone non desidera più fare', insiste Poruks. La tecnologianei ...Roma, 2 ago. (askanews) - Arriva un ordine di pasta e il braccio robotico entra in azione al ristorante Roboeatz di Riga, in Lettonia. Dopo ...AGI - L'ordine di pasta che arriva in cucina attiva automaticamente il braccio del robot, chef del bistrot Roboeatz di Riga. Qualche movimento e cinque minuti di rotazioni, e la cena è servita. Ben ca ...