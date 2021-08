Critica il regime | atleta bielorussa ritirata dalle Olimpiadi e portata con la forza all’aeroporto Salvata dal Cio

(Di lunedì 2 agosto 2021) La centometristaKryscina Timanovskaja è statacon ladi Tokyo per essere rimpatriata. Tutto per averto il. Appena arrivata, l’24enne ha però chiesto aiuto alla polizia, denunciando il fatto e postando un video sui social. Ma cosa è successo? La velocista avrebbe dovuto correre i 200 metri, ma si è lamentata su Instagram per essere stata iscritta all’ultimo momento, e senza sentire il suo parere, alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Critica regime

Una presa di posizione che ilnon poteva far passare inosservata. L'atleta era già stata definita dai media statali del Paese una 'disgrazia per il Paese' ed era stata accusata di non avere '...Non esiste niente di peggio di unautoritario che non accetta nessuna, da parte di nessuno. Kristina Timanovskaya, un'atleta bielorussa è stata costretta dal suo paese a fare ritorno a casa nonostante si trovasse già a ...La centometrista bielorussa Kryscina Timanovskaja è stata ritirata dalle Olimpiadi e portata con la forza all’aeroporto di Tokyo per essere rimpatriata. Tutto per aver criticato il regime. Appena arri ...La velocista si è lamentata per essere stata iscritta ad altre gare a propria insaputa, il governo ha chiesto il rimpatrio immediato ma lei si "barrica" in aeroporto ...