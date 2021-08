Crash | bam | gulp La clip è un fumetto

Leggi su ilmanifesto

(Di lunedì 2 agosto 2021) La parola videoci riporta, come una sorta di cabina temporale, magicamente, negli anni Ottanta, con strascichi nei Novanta. È il periodo, per gli States, di MTV che il primo agosto 1981 apre le danze della sua rivoluzione televisiva con l'iconica frase «Ladies and gentlemen, rock and roll». L'Italia non è da meno: il 15 settembre 1977 sulla piccola emittente Telemilano 58 esordisce, girata in 16 mm, la trasmissione Superclassifica Show con il mitico Telegattone, il geniale conduttore Maurizio Seymandi …